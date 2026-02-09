ECONOMIE
Arrestaties bij protesten tegen bezoek Herzog aan Australië

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 14:38
anp090226133 1
SYDNEY (ANP) - Bij protesten in de Australische stad Sydney zijn zeker 27 mensen gearresteerd, meldt de politie aan ABC News. In meerdere steden in het land vonden demonstraties plaats vanwege het bezoek van de Israëlische president Isaac Herzog. Hij heeft een krans gelegd bij Bondi Beach, waar in december 15 doden vielen toen schutters het vuur openden tijdens een Joodse viering.
Het bezoek van Herzog ligt gevoelig. Demonstranten riepen onder andere op tot de arrestatie van de Israëlische president. Op sommige plekken wierp de politie barricades op om te voorkomen dat nog meer demonstranten het gebied zouden binnenkomen.
De politie gebruikte onder andere traangas om "de menigte uiteen te drijven", aldus een woordvoerder. Ambulancepersoneel heeft geen meldingen ontvangen van ernstige verwondingen. Een Australische senator deelde beelden op sociale media waarop te zien is hoe een demonstrant meerdere keren wordt geslagen door een groep politieagenten.
