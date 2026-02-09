ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NVWA krijgt tientallen meldingen over teruggeroepen babyvoeding

gezondheid
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 15:05
anp090226136 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tientallen meldingen gekregen over de teruggeroepen baby- en kindervoeding van Danone en Nestlé. "Het gaat dan om meldingen van ouders met een kind dat ziek is geworden, waarbij zij een link vermoeden met de gedronken voeding", zegt een woordvoerster van de NVWA.
De teruggeroepen partijen voeding bevatten mogelijk de giftige stof cereulide, die kan leiden tot braken en diarree. Volgens de NVWA staat niet vast dat de kinderen hierdoor daadwerkelijk ziek zijn geworden. "Maar als het om de teruggeroepen batches gaat, zou dat mogelijk zijn."
Danone riep vorige week in Nederland "een select aantal" partijen met baby- en kindervoeding terug. Dat gebeurde eerder al in andere landen. Nestlé haalde eveneens babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide.
De NVWA heeft ook nog dertien meldingen gekregen over andere baby- en kindervoedingsproducten die niet zijn teruggeroepen. Die worden momenteel onderzocht.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Wie is Annet Bertram?

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

HOUSEOVERSIGHT065955Redacted-Copy-e1770385007377-2 (1)

Hoe Epstein en Bannon van Merkel af wilden en extreemrechts in Europa hielpen

Loading