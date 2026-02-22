Arrestaties bij verstoren speech VS-ambassadeur in Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Tijdens de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen hebben actievoerders van XR Justice Now de toespraak van de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo verstoord. De politie heeft negen mensen opgepakt wegens verstoring van de openbare orde, aldus een woordvoerder.

De stad staat dit weekend stil bij het Amerikaanse bombardement dat de stad 82 jaar geleden trof. Daarbij verloren achthonderd mensen het leven en raakten er duizenden gewond. Een groot deel van de binnenstad werd verwoest. Het bombardement ging de geschiedenis in als een vergissing, omdat het centrum van de stad niet het doelwit was.

De herdenking was buiten op het plein bij het stadhuis. Volgens de woordvoerster van burgemeester Hubert Bruls begon een aantal mensen tijdens de speech van Popolo "met spandoeken en mondeling" lawaai te maken.

'Valse geschiedschrijving'

In een verklaring stelt XR Justice Now dat ze met het protest "de huidige rol van de VS in het doden van onschuldige mensen over de hele wereld aankaarten".

De stad was destijds bezet door de Duitsers. De piloten waren op weg naar Duitsland maar moesten vanwege het slechte weer rechtsomkeer maken. Ze moesten, volgens opdracht, op zoek naar een ander geschikt doel (een zogeheten gelegenheidsdoel) en kozen voor het spoorwegemplacement in Nijmegen, om zo de Duitse wapentransporten tegen te houden. Toch werd ook het centrum zwaar getroffen.

XR Justice Now (onderdeel van Extinction Rebellion Nederland) noemt het "valse geschiedschrijving" dat het bombardement veelal een vergissing wordt genoemd. "We weten hoe belangrijk het is om een accuraat beeld te schetsen van dit soort daden om meer leed te voorkomen."