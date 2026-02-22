Cats hoopt na succesvolle Spelen op 'steun in de rug'

MILAAN (ANP) - André Cats, directeur topsport van sportkoepel NOC*NSF, hoopt na de meest succesvolle Winterspelen ooit voor Nederland op "een steun in de rug". Dat zei hij op de slotdag in Milaan, waar TeamNL tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen medailles behaalde.

"Ik wil er hier geen politiek verhaal van maken en geen klaagzang over extra budgetten. De medailles en prestaties die hier gehaald zijn, moeten de boventoon voeren", zei hij. "Maar als je kijkt naar wat we qua medailles bij de Zomerspelen van Parijs en hier hebben behaald, staat dat budgettair gezien wel onder druk. Ik hoop daarom enorm op een steun in de rug de komende jaren, ook voor de steeds duurder wordende programma's."

Cats betwijfelt of het record aan gouden medailles helpt in het verzoek aan de politiek om meer geld. "Soms denk ik weleens dat dat niet het geval is. Dan krijg je te horen: het gaat nu toch ook al goed?"