Je bent 63 en wilt stoppen met werken, vier jaar voor je pensioenleeftijd van 67. Een Duitser die dat doet, krijgt nu levenslang 14,4 procent minder staatspensioen. De CSU wil dat verhogen naar 19,2 procent.

In Nederland bestaat die keuze niet: je AOW kun je helemaal niet eerder laten ingaan.

Duitsland: van 0,3 naar 0,4 procent per maand

Alexander Hoffmann, leider van de CSU-fractie in de Bondsdag, zei tegen het RedaktionsNetzwerk Deutschland dat de korting bij vervroegd pensioen omhoog moet, meldde Tagesspiegel op basis van persbureau dpa. Nu gaat er voor elke maand dat je eerder stopt 0,3 procent van je pensioen af. Dat moet 0,4 procent worden. Volgens Hoffmann is er lang gesproken over 0,5 procent, maar is 0,4 procent juridisch de veilige keuze.

De kortingen moeten van 0,3 naar 0,4 procent per maand, dat is hard nodig. - Alexander Hoffmann (CSU) tegen het RedaktionsNetzwerk Deutschland. Origineel in het Duits: „Die Abschläge sollen von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen, das ist überfällig“

Op de vraag wanneer de verhoging moet ingaan, antwoordde hij dat ze het liefst al in het begrotingsjaar 2027 effect heeft. Het Duitse ministerie van Arbeid moet met een tijdpad komen.

In Duitsland kun je na 35 verzekerde jaren op zijn vroegst met 63 met pensioen. Voor wie 67 als pensioenleeftijd heeft, is dat vier jaar te vroeg. Eén jaar eerder stoppen kost nu 3,6 procent en straks 4,8 procent. Bij vier jaar loopt de korting op van 14,4 naar 19,2 procent.

Bij een pensioen van €2.000 bruto per maand gaat er volgens het Duitse Bürger & Geld dan €384 per maand af. Met de huidige 14,4 procent is dat €288. Het verschil is dus €96 per maand, en dat blijft zo zolang je leeft.

Waarom Berlijn dit wil

De Duitse overheid wil haar bijdrage aan de pensioenkas in 2027 met €3 miljard verlagen in plaats van met €1 miljard, meldt Bürger & Geld. Volgens Hoffmann maken de hogere kortingen een deel van die bezuiniging goed. Hij wees er ook op dat de percentages sinds halverwege de jaren negentig niet zijn aangepast, schrijft ad-hoc-news. Het gaat om een flinke groep: in 2025 was 25,7 procent van alle nieuwe Duitse pensioenen zo’n vroegpensioen.

Nog lang geen wet

Of de verhoging er ook komt, is nog niet zeker. Het arbeidsministerie liet volgens een bericht van de Tagesschau van 14 november weten dat het concept van het Haushaltsbegleitgesetz 2027 niets regelt over kortingen of toeslagen op het pensioen. Het ministerie wil de kwestie bespreken als het de aanbevelingen van de pensioencommissie gaat uitvoeren. Zolang de wet niet verandert, blijft 0,3 procent per maand gelden, benadrukt ms-aktuell. Een startdatum en de geboortejaren die eronder gaan vallen, liggen ook nog niet vast.

België: een malus van 2, 4 of 5 procent per jaar

In België is de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar voor wie vanaf 1 januari 1964 is geboren. Met 42 loopbaanjaren kun je vanaf je 63e eerder stoppen. Voor pensioenen die in 2027 of later ingaan, komt er wel een pensioenmalus. Die geldt voor wie niet aan de nieuwe werkvoorwaarde voldoet: 35 jaren met elk minstens 156 gewerkte of gelijkgestelde dagen, en in totaal 7.020 dagen over de hele loopbaan. Over de precieze ingangsdatum verschillen Belgische bronnen: Liantis noemt 1 januari 2027, het Limburgse LWB 1 februari.

Hoe hoog de malus is, hangt af van je geboortejaar. Vier jaar eerder stoppen op je 63e kost dan:

Geboren 1961 tot en met 1965: 2 procent per jaar, dus 8 procent

Geboren 1966 tot en met 1974: 4 procent per jaar, dus 16 procent

Geboren in 1975 of later: 5 procent per jaar, dus 20 procent

Geboren in 1960 of eerder: geen malus

Bij 20 procent zakt een brutopensioen van €1.800 naar €1.440 per maand, rekent de Belgische site Mancho voor. Volgens de Federale Pensioendienst kan die korting definitief zijn. Wie pas op de wettelijke leeftijd stopt, krijgt geen malus. Wie al vóór 2027 vervroegd met pensioen kon, valt er ook buiten, zelfs als die persoon pas later stopt.

Nederland: je AOW wacht gewoon tot 67

Hoe vroeg werkenden in andere landen stoppen, lees je in ons eerdere stuk ‘Officieel 65, feitelijk 60: hier stoppen werkenden jaren eerder dan in Nederland’. Wat het kost, is in Nederland anders geregeld. Je AOW kun je niet vervroegen en dus ook niet met een korting eerder laten ingaan. Stop je op je 63e, dan moet je vier jaar zonder AOW zien rond te komen.

Je aanvullend pensioen kan wel eerder ingaan, volgens de fiscale regels tot tien jaar voor je AOW-leeftijd, als je pensioenregeling dat toestaat. Je krijgt dan wel je leven lang een lager bedrag. Wijzer in geldzaken rekent met 5 tot 8 procent minder pensioen voor elk jaar dat je eerder stopt. Bij twee jaar is dat 10 tot 16 procent. Trek je die vuistregel door naar vier jaar, dan kom je grofweg op 20 tot 32 procent. Over pensioen dat je vóór je AOW-leeftijd krijgt, betaal je bovendien meer belasting.

Een Nederlander levert op dat deel dus al snel meer in dan een Duitser of een Belg. Het verschil: de korting raakt alleen je aanvullend pensioen, niet je AOW.

De RVU dekt alleen de laatste drie jaar

Je werkgever kan het gat deels dichten met een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Dat kan maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd. De werkgever betaalt geen extra heffing als de uitkering niet boven €2.357 bruto per maand uitkomt (bedrag 2026). Netto is dat ongeveer zoveel als een netto AOW-uitkering. Voor werknemers met een laag inkomen of weinig aanvullend pensioen mag er €300 per maand bij.

Gaat de uitkering boven die grens of stop je eerder dan drie jaar voor je AOW, dan betaalt de werkgever over dat deel een heffing: 57,7 procent in 2026 en 64 procent in 2027. Het drempelbedrag wordt elk jaar aangepast. Wie op 63 wil stoppen, moet het eerste jaar dus zelf opvangen of een werkgever hebben die de heffing wil betalen.

Vier jaar eerder stoppen op een rij

Duitsland nu: 14,4 procent minder staatspensioen, je leven lang

Duitsland als het CSU-plan doorgaat: 19,2 procent minder

België vanaf 2027, alleen zonder genoeg gewerkte dagen: 8, 16 of 20 procent minder, afhankelijk van je geboortejaar

Nederland: geen AOW tot 67; aanvullend pensioen naar schatting 20 tot 32 procent lager; RVU alleen voor de laatste drie jaar

Wat de percentages niet zeggen

Het Duitse plan is nog een voorstel. Ook de Belgische malus geldt niet voor iedereen: wie genoeg heeft gewerkt, ontloopt hem. En hoeveel je in Nederland inlevert, hangt af van je eigen pensioenregeling. Hoe het Duitse pensioen in 2027 stijgt, lees je in ‘Waarom stijgt het Duitse pensioen in 2027 twee keer zo hard als je AOW?’. Wil je weten wat eerder stoppen jou kost, kijk dan op MijnPensioenoverzicht.nl. Daar zie je wat er met je pensioen gebeurt als je eerder stopt.