Vloot met Nederlanders nadert Gaza en rekent op interceptie

DEN HAAG (ANP) - De internationale activistenvloot Global Sumud Flotilla nadert Gaza, melden opvarenden op hun socialemediakanalen. "Dat betekent dat de kans op interceptie steeds groter wordt", aldus de Nederlandse afvaardiging, die volgens een deelnemer en het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit zestien mensen uit Nederland.

De schepen varen nu tussen Egypte en Cyprus en zijn volgens de opvarenden minder dan 50 zeemijlen (92,6 kilometer) verwijderd van "de risicozone". In het geval dat de vloot niet wordt onderschept, bereiken de tientallen schepen volgens eigen berichtgeving binnen 48 uur Gaza.

De vloot wil hulpgoederen brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza en heeft als einddoel om "de belegering te doorbreken en een humanitaire corridor te openen." De schepen zijn volgens opvarenden onlangs doelwit geweest van droneaanvallen, waarbij pakketjes met jeukend poeder en luide explosieven op de schepen zijn gedropt. "Van twee schepen zijn de masten afgebroken."

Afgelopen juni probeerde activist Greta Thunberg met een boot van Freedom Flotilla, een organisatie met een vergelijkbare missie, de kust van Gaza te bereiken. Israël onderschepte de boot. De opvarenden, onder wie een Nederlander, werden naar Israël gebracht en uiteindelijk uitgezet.