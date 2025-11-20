Artsen boos over deepfakes waarin zij zogenaamd tips geven

AMSTERDAM (ANP) - Neuropsycholoog Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat aangifte doen van deepfakevideo's waarin hij het gebruik van bepaalde medicijnen zou aanraden. Dat laat de hoogleraar donderdag weten aan het ANP. Scherder reageert op een uitzending van Pointer Checkt over dit onderwerp, die zondag op YouTube verschijnt.

Daaruit blijkt dat ruim veertig artsen en bekende Nederlanders slachtoffer zijn van nepvideo's waarmee supplementen op TikTok worden gepromoot. Door AI lijkt het alsof zij het echt zijn. "Het is diep- en dieptriest dat mensen dit soort video's maken", zegt Scherder. "Ik ga actie ondernemen en aangifte doen", zegt hij. "Dit mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan."

Ook intensivist Diederik Gommers van het Erasmus MC komt in de deepfakes voor. "Ik krijg met regelmaat meldingen van mensen dat ik in filmpjes troep aanprijs. Dat zet mijn betrouwbaarheid als arts op het spel." Gommers vindt dat de politiek tegen deepfakes moet optreden.

Ook Gommers gaat "absoluut" aangifte doen, zei hij donderdagavond in het tv-programma Pauw & De Wit. Gevraagd naar de reden daarachter zei hij dat hij "mensen wil beschermen dat ze dit soort rotzooi niet kopen. Het moet niet gekker worden." Met de aangifte beoogt hij het tegen te gaan dat mensen met de praktijk geld verdienen. Maar het is hem er ook om te doen dat mensen "niet dit soort tabletten gaan kopen van het internet", aldus de intensivist bij het praatprogramma.