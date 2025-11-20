ECONOMIE
Postume oeuvreprijs voor Derk Sauer bij uitreiking Mercurs

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 22:54
HILVERSUM (ANP) - Journalist en media-ondernemer Derk Sauer heeft donderdagavond postuum de oeuvreprijs Mercur d'Or/LOF-Prijs voor Magazines gekregen bij de uitreiking van de Mercurs, de vakprijzen in de magazinebranche. De uitreiking vond plaats in Studio21 in Hilversum.
Sauer was onder meer bekend als oprichter van The Moscow Times. Hij overleed eind juli op 72-jarige leeftijd. De journalist raakte eerder dit jaar ernstig gewond door een ongeluk op zijn zeilboot. Sauer was vorig jaar juryvoorzitter van de Mercurs.
Bij de uitreiking van de magazineprijzen werden in de categorie Magazine Mediamerk van het Jaar net als vorig jaar drie prijzen toegekend. Cosmopolitan won goud, See All This won zilver en het brons ging naar Libelle. Andere prijzen gingen onder anderen naar Anouk de Groot van VROUW (Mercur BeLOFte van het Jaar), Kek Mama (Mercur Redactieteam van het Jaar) en vtwonen shop (Mercur Innovatie van het Jaar).
De uitreiking van de Mercurs is een initiatief van de Magazine Media Associatie. Margriet van der Linden was dit jaar juryvoorzitter.
