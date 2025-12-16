Artsen vragen in brief aan informateur om PFAS-verbod

DEN HAAG (ANP) - Artsen roepen in een open brief aan informateur Rianne Letschert het nieuwe kabinet op om de productie, lozing en het gebruik van PFAS te verbieden. "Dat is goed voor de mens, de toekomstbestendigheid van de zorg en de schatkist", aldus de ondertekenaars, onder wie intensivist Diederik Gommers, longarts Wanda de Kanter en huisarts en voorzitter Groene Zorg Alliantie Evelyn Brakema.

De artsen maken zich grote zorgen over de effecten van PFAS op de gezondheid van (ongeboren) kinderen en volwassenen. PFAS kunnen onder meer schade toebrengen aan het immuunsysteem. Bij kinderen kan dat zorgen voor een zwakkere respons op vaccinaties.

PFAS zijn een groep van meer dan 10.000 door de mens gemaakte chemische stoffen die in veel producten zitten. "Helaas zijn PFAS niet of slecht afbreekbaar - vandaar de naam 'forever chemicals'. PFAS komen via de lucht, het water en de bodem in ons eten en water terecht, en daarmee in ons lichaam", aldus Brakema. Het RIVM meldde afgelopen juli dat bijna iedereen in Nederland te veel PFAS in het bloed heeft.