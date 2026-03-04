Artsen zonder Grenzen breidt noodhulp in Libanon uit

BEIROET (ANP) - Artsen zonder Grenzen (AzG) breidt de noodhulp in Libanon uit. Volgens de hulporganisatie zijn tienduizenden mensen in het land op de vlucht geslagen voor de Israëlische luchtaanvallen. Israël heeft bewoners in het zuiden van Libanon opgeroepen naar het noorden te trekken, omdat het land daar militaire (grond)operaties uitvoert tegen Hezbollah.

Volgens AzG moeten families nu opnieuw vluchten, vaak zonder een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan noodhulpgoederen, water en veilige opvang. De organisatie heeft woensdag een mobiele kliniek ingezet in Sidon, in het zuiden van het land. Daar worden medische consulten en psychologische eerste hulp aangeboden. "Daarnaast voorzien we opvangplekken in Beiroet van schoon drinkwater", meldt AzG in een verklaring.

De hulporganisatie blijft, ondanks de evacuatieoproep, in heel Libanon actief "om de continuïteit van zorg voor de lokale bevolking te waarborgen".

Meerdere hulporganisaties hebben aan de bel getrokken vanwege de aanvallen in het Midden-Oosten, zowel door de VS en Israël als de vergeldingsaanvallen van Iran. Amnesty International roept alle partijen dringend op burgers te beschermen en zich aan het internationaal humanitair recht te houden. Volgens War Child lopen meer dan 100 miljoen kinderen gevaar door het oorlogsgeweld.