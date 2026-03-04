ECONOMIE
Kamer wil opheldering over toegezegde 2 miljard voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 17:39
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil weten wat er is gebeurd met de 2 miljard euro aan extra steun voor Oekraïne die door het vorige kabinet is toegezegd. Niet alleen de oppositie, maar ook regeringspartijen willen dat weten, bleek woensdag tijdens de behandeling van de begroting van Defensie.
Eind vorig jaar nam de Kamer een motie van Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA aan om dit jaar 2 miljard extra vrij te maken voor Oekraïne. Het vorige kabinet heeft daar al 700 miljoen voor gereserveerd. De resterende 1,3 miljard is volgens de nieuwe regering ingezet voor de meerjarige steun die zij aan Oekraïne heeft toegezegd.
"Ik vraag de drie fracties in de coalitie, die dit mede hebben geïnitieerd, waar die 2 miljard is gebleven", wilde Kati Piri (GroenLinks-PvdA) weten. Ook Fatimazhra Belhirch (D66) wilde opheldering. En CDA'er Maes van Lanschot vond terecht dat Piri wees op de verdwenen 1,3 miljard. "We zijn benieuwd welke mogelijkheden de minister ziet om dat te adresseren."
Het kabinet reageert donderdag.
Loading