Artsen zonder Grenzen: kwart van Gazaanse kinderen ondervoed door 'uithongeringsbeleid' Israël

Artsen zonder Grenzen (AzG) meldt dat een kwart van alle jonge kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen die vorige week in hun klinieken in Gaza werden onderzocht, ondervoed was. De hulporganisatie legt de schuld hiervoor bij het "uithongeringsbeleid" van Israël.

De kinderen waren tussen de 6 maanden en 5 jaar. AzG waarschuwt dat het percentage ernstig ondervoede kinderen onder de 5 jaar in slechts twee weken tijd is verdrievoudigd. De groeiende voedseltekorten hebben volgens de lokale autoriteiten geleid tot meer dan 110 doden, vooral kinderen.

Volgens de Verenigde Naties wordt sinds mei een minimale hoeveelheid hulpgoederen geleverd, na een maandenlange blokkade. Israël, dat de hulpstroom controleert, stelt dat de VN weigeren om tot Gaza toegelaten goederen te verdelen. De VN wijzen naar onder meer belemmeringen van de Israëlische autoriteiten en aanhoudende vijandelijkheden die de toegang tot de hulpgoederen bemoeilijken.