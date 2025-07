Tientallen bij rouwstoet voor in Gouda doodgeschoten vrouw

AMSTENRADE (ANP) - Tientallen mensen lopen vrijdagochtend in het Limburgse dorpje Amstenrade mee in een rouwstoet ter herdenking van de dood van de 39-jarige vrouw die op 15 juli in Gouda op straat werd gedood door haar ex-man. De 53-jarige Eindhovenaar Driekus K. maakte enkele uren later een eind aan zijn leven. De rouwstoet is in Amstenrade, omdat de van oorsprong Geleense daar opgroeide in een woonwagenkamp. Ze wordt vrijdagmiddag begraven in een familiegraf in Helmond.

De rouwstoet vertrok rond 10.00 uur vanaf het uitvaartcentrum. Het merendeel van de mensen is in het zwart gekleed. Naast directe familieleden lopen ook vrienden, kennissen en dorpsgenoten in de stoet mee. In de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk wordt vervolgens een heilige mis aan de vrouw opgedragen.