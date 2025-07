Artsen zonder Grenzen: medewerkers opzettelijk gedood in Tigray

MADRID (ANP) - Artsen zonder Grenzen (AzG) concludeert na eigen onderzoek dat drie medewerkers vier jaar geleden opzettelijk zijn gedood in de Ethiopische regio Tigray, waar toen een burgeroorlog woedde. De hulpverleners werden volgens de organisatie gedood terwijl ze in een duidelijk gemarkeerd AzG-voertuig onderweg waren naar gewonde patiënten.

"De onderzoeksresultaten bevestigen dat de aanval een opzettelijke en gerichte moord was op drie duidelijk geïdentificeerde hulpverleners", aldus AzG. Op het moment van hun dood, op 24 juni 2021, bevond zich ook een konvooi van Ethiopische militairen op dezelfde weg.

De Ethiopische autoriteiten zouden geen "geloofwaardige antwoorden" hebben gegeven op wat er is gebeurd, ondanks pogingen om in gesprek te gaan met de staat en rebellen. De burgeroorlog in Tigray duurde van 2020 tot 2022 en eiste naar schatting 600.000 levens.

AzG trok zich na de dood van de drie collega's om veiligheidsredenen terug uit het noordoosten van Tigray.