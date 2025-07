VK haalde in het geheim duizenden Afghanen op na datalek

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft na een groot datalek in het geheim duizenden Afghanen naar het Verenigd Koninkrijk gehaald, heeft minister van Defensie John Healey bekendgemaakt. De namen en gegevens van bijna 19.000 Afghanen die hadden samengewerkt met de Britten waren uitgelekt, waardoor zij en hun familieleden mogelijk gevaar liepen. Van hen zijn zo'n negenhonderd mensen opgehaald via dit geheime beleid en 3600 van hun familieleden.

Het lek ontstond in februari 2022, zes maanden na de machtsovername van de Taliban en het vertrek van Britse troepen uit Afghanistan. Een Britse militair had de namen toen per ongeluk bijgevoegd in een mail, maar de Britse autoriteiten ontdekten het probleem pas anderhalf jaar later, toen over de gegevens werd gesproken in een Facebookgroep.

Het plan om de Afghanen op te halen die gevaar zouden lopen werd opgezet onder de vorige conservatieve regering van Rishi Sunak. De huidige Labour-regering van premier Keir Starmer stopt nu met dat beleid.