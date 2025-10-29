ECONOMIE
Artsen zonder Grenzen moet Libië verlaten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 15:28
TRIPOLI (ANP/AFP/DPA) - Artsen Zonder Grenzen (AzG) heeft opdracht gekregen Libië te verlaten. Het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf de hulporganisatie daar tot 9 november de tijd voor, meldt AzG. "Er is geen reden gegeven om onze uitzetting te rechtvaardigen", aldus Steve Purbrick van de hulporganisatie in een verklaring.
De Libische autoriteiten gaven AzG eerder dit jaar al opdracht de activiteiten op te schorten en verhoorden medewerkers. Ook tegen andere non-profitorganisaties waren maatregelen genomen. De autoriteiten stelden dat de organisaties de "staatsveiligheid ondermijnen" en claimden dat werd geprobeerd ongedocumenteerde migranten in Libië te vestigen.
AzG, dat in tientallen landen actief is, reageert bezorgd op de deadline om te vertrekken. "Wij betreuren deze beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten zeerste en maken ons zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de mensen die we helpen."
