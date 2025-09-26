Artsen zonder Grenzen schort medische hulp op in Gaza-Stad

AMSTERDAM (ANP) - De internationale organisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) ziet zich gedwongen haar hulpverlening in Gaza-Stad te stoppen door het aanhoudende Israëlische offensief. AzG zegt geen andere keuze te hebben dan haar medische activiteiten te staken omdat de AzG-klinieken zijn omsingeld door Israëlische troepen.

De kwetsbaarste mensen, zoals bepaalde pasgeboren baby's, mensen met ernstige verwondingen en levensbedreigende ziekten, kunnen zich niet verplaatsen en verkeren in groot gevaar, aldus AzG. "Dit is het laatste wat we wilden, want de noden in Gaza-Stad zijn enorm", zegt AzG-noodhulpcoördinator in Gaza, Jacob Granger.

AzG wijst op de snel verslechterende veiligheidssituatie, zoals voortdurende luchtaanvallen en oprukkende tanks op minder dan een kilometer afstand. De aanvallen van Israëlische troepen hebben een onaanvaardbaar risico voor de medewerkers gecreëerd, benadrukt de organisatie.

AzG is nog wel elders in de belegerde Gazastrook actief.