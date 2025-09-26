Werkstraffen voor drie minderjarigen om rellen in Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - Drie minderjarigen van 14, 15 en 17 jaar krijgen werkstraffen van 30 tot 70 uur opgelegd voor hun rol bij de rellen eerder dit jaar in Scheveningen. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, zo oordeelde de kinderrechter vrijdag.

Begin mei gingen honderden jongeren in de buurt van het Kurhaus in Scheveningen met elkaar en de politie op de vuist. Ze bekogelden de Mobiele Eenheid met stenen, fietsen en glaswerk. Ook richtten ze vernielingen aan in de omgeving, onder meer aan straatmeubilair en spullen van ondernemers. De drie veroordeelden zijn herkend op camerabeelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) had werkstraffen tussen de 60 en 80 uur geëist. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de jongeren, evenals met de ernst en de impact van de ongeregeldheden.

Naast de straffen voor de drie kreeg een 19-jarige een werkstraf opgelegd van 70 uur, conform de eis van het OM. Dit gebeurde allemaal tijdens een zogeheten themazitting.