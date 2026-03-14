Asbest gevonden in woonwijk in Soesterberg

SOEST (ANP) - Aan de Rumpler in Soesterberg is vrijdagavond asbest aangetroffen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De hulpdiensten waren massaal aanwezig in de wijk waar het asbest werd gevonden, maar er is geen acuut gezondheidsgevaar.

Het materiaal, zogeheten asbesthoudend bitumen, dat zit verwerkt in daken, werd aangetroffen tijdens werkzaamheden. Het wordt niet door de lucht verspreid, maar het is volgens de veiligheidsregio wel belangrijk om verspreiding van het asbest te voorkomen.

Een speciaal bedrijf komt de stukjes bitumen opruimen. Omwonenden zijn tot die tijd opgeroepen niet over de brokstukjes te lopen of rijden.