Asbest gevonden in woonwijk in Soesterberg

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 1:11
SOEST (ANP) - Aan de Rumpler in Soesterberg is vrijdagavond asbest aangetroffen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De hulpdiensten waren massaal aanwezig in de wijk waar het asbest werd gevonden, maar er is geen acuut gezondheidsgevaar.
Het materiaal, zogeheten asbesthoudend bitumen, dat zit verwerkt in daken, werd aangetroffen tijdens werkzaamheden. Het wordt niet door de lucht verspreid, maar het is volgens de veiligheidsregio wel belangrijk om verspreiding van het asbest te voorkomen.
Een speciaal bedrijf komt de stukjes bitumen opruimen. Omwonenden zijn tot die tijd opgeroepen niet over de brokstukjes te lopen of rijden.
POPULAIR NIEUWS

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

