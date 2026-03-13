Venezuela en Colombia houden topoverleg na gevangenname Maduro

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 23:40
CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela en Colombia hebben op hoog niveau overleg gehouden in Caracas. Ministers en andere functionarissen spraken in de Venezolaanse hoofdstad over samenwerking op gebieden als handel, toerisme, energie en veiligheid, meldt de regering van Venezuela.
Het was de eerste keer sinds de gevangenname van president Nicolás Maduro van Venezuela door de VS dat de buurlanden dergelijk topoverleg hielden. Er stond eigenlijk een ontmoeting gepland tussen de Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez en de Colombiaanse president Gustavo Petro, maar dat ging om onduidelijke redenen niet door.
Onrust in het autocratisch bestuurde Venezuela heeft in het verleden ook grote gevolgen gehad voor Colombia, waarmee het een grens van 2200 kilometer deelt. Miljoenen Venezolanen vertrokken naar het buurland toen de economie in eigen land onder het Maduro-regime instortte.
