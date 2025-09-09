Asielminister Keijzer: afspraak is afspraak in Ter Apel

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Mona Keijzer houdt zich aan de gemaakte afspraak met de gemeente Westerwolde over de asielopvang in Ter Apel. Dat schrijft de demissionair BBB-minister op X in reactie op het nieuws dat daar weer meer dan de toegestane 2000 mensen verblijven.

"Het COA moet alles op alles zetten om zich daaraan te houden. Alle lege bedden moeten overal worden gevuld," aldus Keijzer. De minister noemt daarbij ook dat "er goed wordt gelet" op de veiligheid van vrouwen en kinderen. Dat het aantal asielzoekers is gestegen tot boven de 2000, komt volgens het de opvangorganisatie onder meer door de sluiting van een paar tijdelijke locaties.

Ook zijn er niet genoeg huizen voor mensen die inmiddels te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Gemeenten moeten deze statushouders opnemen. Dat gebeurt nu onvoldoende, wat mede zorgt voor volle opvanglocaties. De minister werkt momenteel aan een wetsvoorstel om statushouders niet langer voorrang te geven op sociale huurwoningen.