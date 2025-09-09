Nederlands Fotomuseum heropent in februari 2026

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam opent in februari 2026 de deuren op de nieuwe locatie in pakhuis Santos op Katendrecht. "Zo krijgt het museum de ruimte om onder nieuw leiderschap een feestelijke en goed georganiseerde opening te realiseren", meldt het museum.

Eerder dit jaar werd directeur Birgit Donker ontslagen na een intern onderzoek naar haar functioneren. Uit dit onderzoek bleek dat Donker "herhaaldelijk informatie heeft achtergehouden of onjuist gepresenteerd". Het ging volgens de raad van toezicht (RvT) om informatie over "het welzijn van medewerkers en de cultuur van de organisatie" die nodig is om toezicht te houden.

De zoektocht naar een nieuwe directeur is inmiddels in gang gezet. "Het proces verloopt zorgvuldig, transparant en volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur", aldus de RvT. "We betrekken stakeholders actief bij deze zoektocht; medewerkers hebben bovendien formeel inspraak in de benoeming. Zo wordt er breed meegedacht over het toekomstige leiderschap van het museum."