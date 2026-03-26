Jetten: hoge olieprijs zet landen aan tot aanpak schaduwvloot

DEN HAAG/HELSINKI (ANP) - Door de sterk gestegen olieprijs voelen landen volgens premier Rob Jetten nog meer "de noodzaak" om op te treden tegen de schaduwvloot waarmee Rusland oliesancties omzeilt. Hij zei dat donderdag na een bijeenkomst met leiders van noordelijke landen in Helsinki waar werd gesproken over de aanpak van de schaduwvloot.

Het is juridisch lastig om de schaduwvloot te stoppen, al passen steeds meer landen hun wetgeving aan. "Maar gelukkig is bij iedereen nu wel de knop om dat je ook binnen de huidige wetgeving gewoon het maximale moet doen wat je kan", aldus Jetten. Hij verwees daarbij naar België, dat liet zien dat met inspecties "op andere gronden" de schaduwvloot het ook lastig kan worden gemaakt.

Jetten wijst ook op het belang van sanctiehandhaving met het oog op het besluit van de VS om de oliesancties tegen Rusland tijdelijk te verlichten. "Als dat vaker gaat gebeuren, is het des te belangrijker om de sancties die er zijn ook heel erg goed na te leven", zei hij tegen media in de Finse hoofdstad.