Asielopvang Biddinghuizen bijna vol, meer kinderen dan eerder

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 17:16
anp021125091 1
BIDDINGHUIZEN (ANP) - De winteropvanglocatie voor asielzoekers in Biddinghuizen is bijna vol, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Komende week komen er nog meer nieuwe bewoners van de lhbtiq+-straat bij en dan zijn alle 1250 plekken bezet. "Er zitten meer gezinnen dan eerdere jaren. Dat is niet wenselijk, maar daar zijn we wel op ingericht", aldus de woordvoerder.
Op 24 oktober kwamen de eerste bewoners, inmiddels zijn er 1200 mensen. Onder hen zijn 50 alleenreizende kinderen van 15 tot 18 jaar, en 250 kinderen van 0 tot 18 jaar samen met ouder(s). "Een hoop kinderen en dat is gezellig, het brengt een goede sfeer met zich mee", aldus de COA-woordvoerder. De kinderen gaan in de omgeving naar school in Dronten, Zeewolde en Lelystad, vertelt zij. Kinderen vanaf 12 jaar volgen op het terrein een internationaal schakeljaar ter voorbereiding op de middelbare school.
