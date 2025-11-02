ECONOMIE
Tennisser Sinner nummer 1 wereldranglijst na eindzege in Parijs

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 17:17
PARIJS (ANP) - Tennisser Jannik Sinner neemt met de eindzege op het masterstoernooi van Parijs de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Carlos Alcaraz. De 24-jarige Italiaan versloeg in de finale de Canadees Felix Auger-Aliassime met 6-4 7-6 (4).
Sinner verloor in september na 65 weken zijn leidende positie op de wereldranglijst aan Alcaraz, nadat hij de finale van de US Open had verloren van de Spanjaard. De als eerste geplaatste Alcaraz ging in Parijs al in de tweede ronde onderuit tegen de Brit Cameron Norrie.
Sinner verloor in de Franse hoofdstad geen enkele set. Hij onderstreepte zijn goede vorm in de halve finale, waarin hij titelverdediger Alexander Zverev slechts één game gunde (6-0 6-1). De viervoudig grandslamwinnaar had in de eerste set tegen Auger-Aliassime genoeg aan een break in de eerste game. De Canadees werkte in de tweede set vijf breakpoints weg, maar moest zich in de tiebreak alsnog gewonnen geven.
