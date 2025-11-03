Trump verwijt andere grootmachten kernwapens te testen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft andere landen beschuldigd van het heimelijk testen van kernwapens. "Rusland test en China test, maar daar praten ze niet over", zei hij in het programma 60 Minutes van CBS. "Ik wil niet het enige land zijn dat niet test."

Trump noemde onder meer Rusland en China als landen die volgens hem nucleaire proeven uitvoeren. China ontkende dit meteen. Een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat haar land "zich heeft gehouden aan de toezegging om kernproeven op te schorten".

De president maakte vorige week bekend dat hij opdracht had gegeven om weer kernwapens te testen "op gelijke basis" met andere landen. Dat leidde tot verwarring over wat hij precies bedoelde. "Ik denk dat de tests waar we het nu over hebben systeemtests zijn. Het zijn geen nucleaire explosies", nuanceerde zijn minister van Energie Chris Wright zondag in een interview met Fox News.