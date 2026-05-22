Asielzoekers bij overvol Ter Apel gaan weer naar Stadskanaal

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 23:51
STADSKANAAL (ANP) - De Groningse gemeente Stadskanaal gaat opnieuw asielzoekers voor een nacht opvangen die vrijdag buiten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel stonden te wachten. De gemeente laat weten dat het om ongeveer tachtig mensen gaat.
Rond 23.00 uur arriveerden er twee bussen in Ter Apel om de asielzoekers op te halen. Het Rode Kruis heeft op de locatie tachtig bedden klaarstaan. Ongeveer tien mensen bleven bij Ter Apel vrijwillig achter.
Stadskanaal opende woensdagavond ook al een noodopvang. Toen gingen er ongeveer vijftig asielzoekers naartoe. De gemeente benadrukte toen dat het maar voor één nacht zou zijn. Donderdag sprong de Drentse gemeente Aa en Hunze bij, door een sporthal in Gieten beschikbaar te stellen waar 130 asielzoekers konden slapen.
