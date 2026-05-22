Verstappen 7e in kwalificatie sprintrace Canada, Russell op pole

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 23:48
MONTREAL (ANP) - Max Verstappen start zaterdag bij de GP van Canada als zevende in de sprintrace. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull bleef ver verwijderd van de beste tijd van de Brit George Russell van Mercedes.
Russell reed het snelste rondje met 1.12,965. Zijn Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli werd op 0,068 seconde tweede en de Brit Lando Norris werd op 0,315 seconde derde. Verstappen gaf 0,539 seconde toe op Russell.
Verstappen staat op de vierde startrij met zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar naast hem. Op de rij ervoor staan de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De tweede rij, achter de Mercedessen, wordt gevormd door de McLarens van Norris en Oscar Piastri.
De eerste kwalificatiesessie lag lang stil, omdat Fernando Alonso hard in de muur was gereden. Met nog 1.46 minuut op de klok probeerden enkele auto's de tijd nog te verbeteren na de herstart, maar dat lukte niet meer.
Verstappen reed maar één snelle ronde in de tweede kwalificatiesessie en zat met de negende tijd maar nipt in de top 10. Hij klaagde over grip aan de achterkant van zijn Red Bull.
In de derde kwalificatiesessie kwamen de Red Bulls op de zachte banden niet in de buurt van de Mercedessen, maar dat gold eigenlijk ook voor de McLarens en de Ferrari's.
De sprintrace op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.
