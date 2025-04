Asielzoekers met vermogen of inkomen moeten meebetalen aan zorg

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers met eigen vermogen of een inkomen moeten gaan meebetalen aan hun zorgkosten. Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dit een van de versoberingen van de asielzoekersopvang is.

Momenteel worden ziektekosten van asielzoekers gedekt door een speciale verzekering. De meeste asielzoekerscentra hebben een huisarts in het centrum of in de buurt. Als een tolk nodig is, dekt het COA de kosten.

Faber wil daarnaast dat asielzoekers hun eigen eten gaan koken. Zo wordt volgens de PVV-bewindsvrouw een beroep gedaan op hun "eigen verantwoordelijkheid". Ook levert het een besparing op van ruim 40 procent op de cateringkosten. Daarnaast hoopt Faber dat het helpt overlast te verminderen, doordat zelf koken asielzoekers een "zinvolle dagbesteding" geeft.