Bloomberg: topman achter Douwe Egberts verdient fors aan overname

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 19:35
AMSTERDAM (ANP) - Topman Rafa Oliveira van JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, kan flink verdienen aan de overname van zijn bedrijf door het Amerikaanse frisdrankenconcern Keurig Dr Pepper. Dat heeft persbureau Bloomberg uitgerekend.
Het bod van Keurig Dr Pepper, bekend van 7UP, Schweppes en Dr Pepper, zou Oliveira in staat stellen een grote hoeveelheid aandelenopties heel snel te verzilveren. Als hij de opties zou omzetten in aandelen en die meteen zou verkopen, zou hem dat ongeveer 38 miljoen dollar opleveren, aldus Bloomberg. Omgerekend is dat zo'n 33 miljoen euro.
JDE Peet's wilde dit bedrag niet bevestigen. "De positie en beloning van Rafa Oliveira na afronding van de overname moet nog worden bepaald", zei een woordvoerder tegen Bloomberg.
Oliveira werkt pas sinds november vorig jaar bij JDE Peet's. Sindsdien trok hij de aandacht door de prijzen van koffie flink te verhogen. Daarover voerde hij harde onderhandelingen met supermarkten.
