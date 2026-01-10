ECONOMIE
Astronauten NASA nog zeker enkele dagen in ISS

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 4:33
anp100126009 1
WASHINGTON (ANP) - Het duurt nog zeker tot woensdag voordat vier astronauten met een SpaceX-capsule vanuit het Internationale Ruimtestation (ISS) terugkeren naar de aarde. Het eerst mogelijke vertrekmoment is woensdagavond om 23.00 uur (Nederlandse tijd), laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA weten. Of de bemanning van Crew 11 dan ook daadwerkelijk kan vertrekken, hangt van de weersomstandigheden af.
NASA maakte donderdagavond bekend dat de vierkoppige bemanning, die sinds augustus in de ruimte is, vroegtijdig moet terugkeren om een "medische situatie". "De gezondheid en het welzijn van onze astronauten is altijd onze grootste prioriteit", liet NASA-topman Jared Isaacman weten.
Volgens persbureau Reuters is het in het 25-jarige bestaan van het ISS nog niet eerder voorgekomen dat een bemanning vroegtijdig werd teruggehaald om een medische situatie. NASA benadrukte dat er geen sprake is van een noodgeval, maar van een "aanhoudend risico". Welk bemanningslid met de problemen kampt, werd om privacyredenen niet bekendgemaakt.
