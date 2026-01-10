ECONOMIE
Nationale Opera VS vertrekt uit Kennedy Center

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 4:32
WASHINGTON (ANP) - De Nationale Opera van de Verenigde Staten vertrekt uit het Kennedy Center in Washington. In een verklaring, die vrijdag als eerste naar buiten werd gebracht door The New York Times, laat de Nationale Opera weten "te streven naar een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking" met het centrum. Het centrum was sinds 1971 de thuisbasis van de Nationale Opera.
Volgens The New York Times is dit tot nu toe het scherpste signaal van verzet uit de culturele wereld tegen de koers die Donald Trump met het Kennedy Center vaart. De Amerikaanse president stelde zichzelf vorig jaar aan als voorzitter van de raad van toezicht en voerde omstreden maatregelen door. Vorige maand maakte het Witte Huis bekend dat het centrum wordt hernoemd tot Trump-Kennedy Center.
Meerdere artiesten hebben het centrum de rug al toegekeerd. Zo trok drummer Chuck Redd een streep door zijn jaarlijkse jazzconcert op kerstavond. Het beroemde jazzensemble The Cookers schrapte enkele dagen later ook zijn optreden voor oudejaarsavond.
