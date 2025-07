Atoominspecteurs weg uit Iran

TEHERAN (ANP/AFP) - De atoominspecteurs van het internationale agentschap IAEA hebben Iran verlaten, ondanks een eerdere oproep van het agentschap om "het onmisbare toezicht te hervatten". Dat is een gevolg van het besluit van Teheran van woensdag om de samenwerking met het agentschap op te zeggen.

"Een IAEA-team van inspecteurs is vandaag veilig uit Iran vertrokken om terug te keren naar het hoofdkantoor in Wenen, na tijdens het recente militaire conflict in Teheran te zijn gebleven," zei het atoomagentschap in een bericht op X. Tegelijk benadrukte het hoofd van het IAEA dat toezicht op de Iraanse pogingen uranium te verrijken "van cruciaal belang blijft". De internationale gemeenschap verdenkt Iran er al jaren van uranium te verrijken om uiteindelijk atoomwapens te kunnen maken. Teheran zegt dat louter om civiele doeleinden te doen.

Na aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iraanse nucleaire installaties had Teheran de samenwerking met het IAEA al opgeschort.