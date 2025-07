Vakbonden: al veiligheidsmaatregelen genomen voor staking bij KLM

AMSTERDAM (ANP) - Vakbonden FNV en CNV vinden dat de rechter niet ook de tweede door hen aangekondigde staking van KLM-grondpersoneel kan verbieden. Advocaten van de bonden hebben de rechter in Amsterdam vrijdag uitgelegd dat er voor de nieuwe stakingsaanzegging overleg over de veiligheid heeft plaatsgevonden met KLM en ook speciale veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

De actie duurt maar acht uur en niet 24 uur, zoals de eerder door de rechtbank in Haarlem verboden staking. Verder is de staking ruim een week van tevoren aangekondigd in plaats van de vereiste drie dagen. De actie is bovendien op een doordeweekse, en dus relatief rustige dag.

Ook zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een minimumbezetting, zodat tijdens de staking nog mensen werken om mogelijke onvoorziene veiligheidsincidenten voor te zijn. Daarnaast is een 'rode knop' ingebouwd, waardoor medewerkers in geval van nood snel op hun werk kunnen zijn en alsnog aan de slag kunnen gaan.