Atoomoverleg tussen Iran en VS gaat niet door

MUSCAT (ANP/AFP) - Het atoomoverleg tussen de VS en Iran dat voor zondag gepland stond, gaat niet door na de Israëlische aanvallen op Iran. Dat heeft bemiddelaar Oman bekendgemaakt.

De minister van Buitenlandse Zaken van Oman Badr Albusaidi schreef op X dat "diplomatie en dialoog de enige uitweg is naar een duurzame vrede". De gesprekken zouden plaatsvinden in Oman, dat zich als bemiddelaar opstelde tussen Iran en de VS om tot een nieuwe deal te komen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei eerder al dat het "onverdedigbaar" is om verder te gaan met het overleg zolang Israël doorgaat met aanvallen. Israël voerde de aanvallen onder meer uit op nucleaire locaties in Iran, uit vrees voor de bouw van kernwapens.