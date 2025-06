Poetin feliciteert Trump en spreekt hem over Midden-Oosten

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft telefonisch met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gesproken en hem gefeliciteerd met diens verjaardag. De twee spraken volgens het Kremlin onder meer over het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne.

Trump noemde volgens het Kremlin de toestand in het Midden-Oosten alarmerend. Hij zei dat Amerikaanse diplomaten klaarstaan om met Iraanse collega's te overleggen. Het geplande Amerikaans-Iraanse overleg zondag in Oman is door de recente Israëlische aanvallen op Iran van de baan.

Trump herhaalde zijn wens dat de vijandelijkheden in Oekraïne snel stoppen. Poetin bevestigde dat zijn land bereid is de onderhandelingen met Oekraïne voort te zetten.

Trumps 79e verjaardag valt zaterdag samen met die van de strijdkrachten van zijn land, die de 250ste verjaardag vieren met een parade in de hoofdstad Washington. Trump is daar later op de dag bij aanwezig.