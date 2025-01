Politie doodziek van falend vuurwerkbeleid, weigeren te werken met O&N: 'We zijn geen kanonnenvoer'

Bijna veertig procent van de politiemedewerkers weigert nog langer tijdens oud en nieuw te werken. Ze vrezen voor hun leven door toenemende gezondheidsrisico's, een gebrek aan bescherming en een falend vuurwerkbeleid. Dit blijkt uit een grootschalige enquête van de Nederlandse Politiebond (NPB) onder 3400 leden.

“Politiemensen zijn geen kanonnenvoer”, zegt een van de respondenten. Uit de enquête blijkt dat één op de vijf agenten zegt te gaa nstaken tijdens de jaarwisseling, wanneer er in politiek Den Haag geen stevige beslissingen worden gemaakt, zoals het invoeren van een vuurwerkverbod.

Politiek moet verantwoordelijkheid nemen

De Nederlandse Politiebond roept de politiek op om snel in actie te komen. “Agenten trekken een grens”, zegt NPB-voorzitter Nine Kooiman tegen De Telegraaf. “Het vertrouwen in de politiek is angstvallig laag. Dat is niet gek, want de broodnodige rugdekking voor politiemedewerkers blijft uit.”

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het vuurwerkbeleid. Kooiman maakt duidelijk hoe belangrijk dit moment is: “Een vuurwerkverbod en voldoende beschermingsmiddelen, het is er nog steeds niet. Dit is hét moment om onze hulpverleners de bescherming te bieden die ze verdienen.”

Oorlogsgebied

Voor veel agenten voelt oud en nieuw niet langer als een feestelijke avond, maar als een levensgevaarlijke missie. “Het is een oorlogsgebied”, zegt een respondent. Agenten worden bekogeld met zwaar vuurwerk, uitgescholden en soms zelfs in hinderlagen gelokt.

De enquête onder 3400 politiemedewerkers schetst een zorgwekkend beeld. Bijna de helft van de deelnemers (44 procent) zegt dat de politie onder de huidige omstandigheden niet in staat is burgers tijdens de jaarwisseling voldoende te beschermen. Een combinatie van zwaar vuurwerk, geweld tegen hulpverleners, lokale vuurwerkverboden die niet te handhaven zijn, en een chronisch personeelstekort maakt het werk bijna onmogelijk. “We vermijden zelfs aanhoudingen omdat er anders geen mensen meer op straat zijn”, verklaart een agent.

Agenten kiezen voor hun eigen veiligheid

Meer dan zestig procent van de politiemedewerkers vindt dat ze gevaarlijke situaties moeten vermijden om hun eigen veiligheid te waarborgen. “Tegen sommige vormen van geweld zijn wij gewoon niet opgewassen”, zegt een agent. “Als een Cobra in je kraag terechtkomt, is het simpelweg afgelopen.”

Volgens Kooiman wordt de situatie elk jaar grimmiger. “Agenten voelen zich alsof ze in een oorlogsgebied werken. Ze worden bekogeld met projectielen die blijvend letsel kunnen veroorzaken. Het is onbegrijpelijk dat de minister en werkgevers toestaan dat politiemensen onder deze omstandigheden worden ingezet.”

Elk jaar hetzelfde liedje

De frustratie onder agenten is groot. Driekwart van de respondenten voelt zich niet gesteund door de politiek. “Elk jaar is het weer hetzelfde liedje”, vertelt een politiemedewerker. “Ik werk al veertig jaar in deze organisatie. Elk jaar raken collega’s gewond tijdens oud en nieuw, het kabinet roept dat het zo niet langer kan, maar er verandert niets.”

De NPB pleit daarom voor een algeheel vuurwerkverbod. In februari bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel hierover. Kooiman benadrukt het belang van snelle actie: “De oplossing ligt al op tafel. Politici moeten nu verantwoordelijkheid nemen, anders loopt de politieorganisatie leeg.”

Kritiek op de korpsleiding

Agenten uiten ook hun onvrede over de korpsleiding. Volgens hen worden beslissingen genomen zonder kennis van wat er daadwerkelijk op straat gebeurt. Communicatiemiddelen zoals C2000 werken nog steeds niet naar behoren, en gewonde agenten lopen tegen een muur van bureaucratie. “Het is schrijnend dat collega’s die gewond raken, lange procedures met hun eigen werkgever moeten doorlopen om schadevergoeding te krijgen”, zegt een respondent.

De boodschap van de agenten is duidelijk: zonder maatregelen zullen steeds meer politiemensen zich terugtrekken tijdens oud en nieuw. “We willen burgers beschermen, maar niet ten koste van ons eigen leven”, aldus een politiemedewerker. “Hoeveel signalen heeft de politiek nog nodig om eindelijk verandering door te voeren?”, besluit Kooiman.

Bron: De Telegraaf