Australië bevestigt eerste geval van H5N1-vogelgriep

SYDNEY (ANP) - Australië heeft het eerste geval van H5N1-vogelgriep op het vasteland bevestigd, in een afgelegen gebied in het zuidwesten van het land. Dit maakte minister van Landbouw Julie Collins zaterdag bekend.

Volgens Collins is door middel van tests bevestigd dat een trekvogel van de soort 'bruine grote jager' (brown skua) besmet was met deze virusvariant. Het dier was gevonden op een strand, ongeveer 700 kilometer ten zuidoosten van Perth, de hoofdstad van de staat West-Australië.

De autoriteiten meldden vrijdag al dat een trekvogel positief had getest op vogelgriep, maar dat de definitieve bevestiging nog moest volgen.

Australië bereidt zich al geruime tijd voor op de komst van de H5N1-vogelgriep door onder meer de bioveiligheid op boerderijen aan te scherpen, kustvogels op ziekten te testen, kwetsbare diersoorten te vaccineren en noodplannen te oefenen.