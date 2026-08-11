Australië en Vietnam versterken militaire samenwerking om China

CANBERRA (ANP/AFP) - Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China's toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee.

Dat zei de Australische premier Anthony Albanese na een ontmoeting met de Vietnamese leider To Lam in de Australische hoofdstad Canberra.

De landen werken al samen wat betreft de strijdkrachten en defensie-industrie. Maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden: "De onzekere wereld van tegenwoordig betekent dat het belangrijker dan ooit is dat vrienden een verbintenis aangaan op alle niveaus - economisch, sociaal, milieu - om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden."

Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee.