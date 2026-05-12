Australië noemt repatriëring passagiers uit Nederland 'complex'

EINDHOVEN (ANP) - Het terughalen van zes passagiers van de m/v Hondius naar Australië na aankomst in Eindhoven dinsdagochtend vroeg is "moeilijk, gezien de afstand tussen Nederland en Australië", zegt de Australische minister van Volksgezondheid Mark Butler. In een interview met het Australische ABC News zei Butler dat het zestal "maximaal 48 uur in Nederland mag zijn".

De vier Australiërs, Nieuw-Zeelander en Britse inwoner van Australië kwamen even na middernacht aan in Eindhoven. Daar werden ze "op veilige afstand" begroet door de Australische ambassadeur in Nederland Greg French, zei Butler. Allen zijn volgens de minister "in goede gezondheid en redelijk in vorm". Ze zullen in een quarantainehotel verblijven.

De terugvlucht naar Australië is "complex", legde Butler uit. "Zo is er een bemanning nodig die bereid moet zijn na afloop van de vlucht ook in quarantaine te gaan en moeten er maatregelen worden genomen voor het bijtanken onderweg."

Eenmaal in Perth zal het zestal zeker drie weken verblijven op een quarantainelocatie die stamt uit de tijd van de coronapandemie.