Volledige Epstein-bestand tentoongesteld in New York

Een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor meer transparantie, stelt het ongeveer 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein tentoon in New York. Voor de pop-up-expositie in de wijk Tribeca zijn de documenten gebundeld in 3437 delen.

Op de tentoonstelling, die de naam 'The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room' heeft gekregen, is een apart gedeelte gewijd aan de band tussen zedendelinquent Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump.

Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden voor een bezoek aan de expositie. Maar omdat er door het Amerikaanse ministerie van Justitie fouten zijn gemaakt in onder meer het beschermen van de identiteit van slachtoffers, kunnen bezoekers de dossiers niet inzien. Voor bezoekers uit bepaalde beroepsgroepen, zoals advocaten en journalisten, wordt een uitzondering gemaakt.