Oekraïne meldt aanval op Kyiv na verlopen bestand

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 5:07
KYIV (ANP/AFP) - In de eerste nacht na het driedaagse staakt-het-vuren heeft Rusland droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Dat meldt de militaire leiding van de stad op Telegram. Het luchtafweersysteem werd ingeschakeld en inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken.
Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van de Amerikaanse president Donald Trump en gold op 9, 10 en 11 mei. Trump zei te hopen dat het staakt-het-vuren "het begin van het einde" van het conflict zou betekenen.
Gedurende het weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van schendingen. "Vandaag was het niet stil aan het front, er werd gevochten", zei de Oekraïense president Zelensky maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. "We zien dat Rusland niet van plan is deze oorlog te beëindigen."
