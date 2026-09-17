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Australië scherpt visumbeleid voor studenten en backpackers aan

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:26
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SYDNEY (ANP/RTR) - Australië gaat de regels voor verschillende visaprocedures aanscherpen, zo maakte de regering bekend. Onder meer de regels voor het 'working holiday'-visum worden strikter.
Het land gaat strenger optreden tegen mensen die na afloop van hun visum in het land blijven, meldt minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke. Dit betekent onder meer dat mensen na afloop van hun visum niet in het land kunnen blijven terwijl ze een aanvraag indienen voor een ander visum.
Het verlengen van het 'working holiday'-visum zou moeilijker worden en via een lotingsysteem verlopen. Ook zullen studenten meestal niet meer hun partners of kinderen over kunnen laten komen.
In Australië groeit het debat over migratie, door een sterke toename van migranten na de coronapandemie. Recent maakte de radicaal-rechtse partij One Nation bekend dat ze het aantal migranten dat tijdelijk in Australië verblijft, wil terugbrengen met 750.000 in drie jaar tijd. De partij zit in recente peilingen sterk in de lift.
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