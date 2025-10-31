ECONOMIE
Australië sluit historisch verdrag met inheemse bevolking

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 10:23
anp311025090 1
MELBOURNE (ANP/AFP) - Australië heeft voor het eerst een verdrag gesloten met de lokale inheemse bevolking. Het parlement in de deelstaat Victoria heeft onder luid gejuich een verdrag goedgekeurd dat de oorspronkelijke bewoners van het land meer inspraak geeft.
Het verdrag voorziet onder meer in de oprichting van een democratisch gekozen orgaan. De zogeheten Gellung Warl zal worden geraadpleegd over wetten en beleid die van invloed zijn op de Aboriginal- en Straat Torres-bevolking. Australische media melden dat de deelstaatregering als onderdeel van het verdrag excuses gaat aanbieden aan de inheemse bevolking, die zwaar heeft geleden onder de Britse kolonisatie.
De inheemse bevolking probeerde eerder al tevergeefs soortgelijke verdragen te sluiten. Dat het nu in Victoria is gelukt, wordt gezien als een belangrijk moment. Deelstaatpremier Jacinta Allan spreekt van een baanbrekend verdrag dat de relatie tussen de inheemse Australiërs en de deelstaatregering opnieuw zal vormgeven.
