Het kon niet op voor de goldbugs, tot de onvermijdelijke crash. Maar analisten zijn stellig

De goudmarkt kende dit jaar maar één richting: in volle vaart omhoog. Sinds maart schoot de prijs van een troy ounce (31,4 gram) goud van 3.000 naar 4.381 dollar. Record op record, beleggers in extase. Tot 21 oktober, toen ging het mis.

In één dag kelderde de prijs met 5,5 procent en dook daarna verder richting 3.920 dollar. Hoop, positiviteit en hebzucht maakte plaats voor paniek en overvloedige winstnemingen. Is de bullmarkt voor goud voorbij? Het blijft koffiedik kijken, maar volgens kenners is er vooral sprake van een realitycheck.

Elk nadeel heb z'n voordeel

De vergelijking met 2011, toen goud na een piek 40 procent onderuitging, duikt meteen op in beleggerskringen. Voor wie net goud heeft gekocht een horrorscenario, maar voor iedereen die recent met winst verkocht misschien juist een kans: goedkoper terugkopen.

Toch overheerst de kalmte onder experts. Op een grote goudconferentie klonk een veelgehoorde boodschap: dit hoort erbij. "We zien duidelijk een correctie in de goudprijs’’, zegt een aanwezige tegen het AD. "En een correctie duurt altijd langer dan een paar dagen.’’ Een andere belegger verwacht een daling richting 3.700 dollar, maar daarna... weer omhoog.

Veilige haven

Waarom dat vertrouwen? Simpel: de redenen voor de eerdere prijsstijging zijn nog altijd aanwezig. Oplopende staatsschulden in landen als de VS en Frankrijk voeden angst voor inflatie. Goud blijft in dat scenario de veilige haven. Ondertussen kopen zowel particulieren als centrale banken nog altijd gretig goud en volgens specialisten blijft die vraag stevig intact.

James Luke van vermogensbeheerder Schroders is optimistisch en vergelijkt de goudmarkt met een Himalaya-expeditie: "We staan aan de voet van de berg en het is nog een lange klim om de top van de berg te bereiken.’’

Kortom: wie goud bezit hoeft volgens de meeste kenners nog niet te vrezen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat we het einde van de bullrun al hebben gezien - normaal gesproken zit er nog voor enkele jaren aan brandstof in de tank - maar de tocht naar boven gaat zoals altijd gepaard met horten en stoten.