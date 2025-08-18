ECONOMIE
Australië trekt visum in van parlementariër uit Israël

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 12:41
CANBERRA (ANP/RTR) - Australië heeft het visum ingetrokken van de Israëlische parlementariër Simcha Rothman, lid van een van de coalitiepartijen. Hij is tegen een Palestijnse staat en voor de Israëlische annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever.
De politicus zegt dat hij te horen heeft gekregen dat zijn visum is ingetrokken vanwege opmerkingen die de Australische regering als omstreden en opruiend beschouwt. De Australische minister Tony Burke (Binnenlandse Zaken) verklaart dat mensen die in Australië een boodschap van haat en verdeeldheid willen komen verspreiden, niet welkom zijn.
Simcha Rothman zit namens de partij van minister Bezalel Smotrich (Financiën) in de Knesset, het Israëlische parlement. Hij zou deze maand Sydney en Melbourne bezoeken op uitnodiging van een Joodse organisatie. Onder meer Australië en Nederland hebben Smotrich wegens zijn extremistische uitspraken een inreisverbod opgelegd.
