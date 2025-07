Australisch visum Kanye West ingetrokken om nummer 'Heil Hitler'

MELBOURNE (ANP) - Australië heeft een visum voor rapper Kanye 'Ye' West ingetrokken na de release van zijn nummer Heil Hitler. Volgens immigratieminister Tony Burke was het visum al toegekend, maar weer ingetrokken om uitspraken van de rapper, meldt nieuwswebsite ABC. "Hij heeft veel beledigende opmerkingen gemaakt waar mijn functionarissen opnieuw naar hebben gekeken na de uitgave van dat nummer", aldus Burke.

De vrouw van West, Bianca Censori, komt uit de Australische stad Melbourne. "Het visum was niet voor concerten. Het ging om een visum van een lager niveau, maar de functionarissen hebben wel naar de wet gekeken en gezegd dat we je niet in Australië willen hebben als je een nummer hebt dat dat soort nazisme promoot", aldus Burke. "We hebben genoeg problemen in dit land zonder dat we ook bewust onverdraagzaamheid importeren."

West is omstreden, onder meer om antisemitische uitspraken. De rapper bracht Heil Hitler uit in mei 2025. West en Censori trouwden in 2022.