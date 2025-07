Sociaaldemocraten: steun nieuwe EU-meerjarenbegroting niet zeker

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie kan niet "vanzelfsprekend" rekenen op de steun van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. Daarvoor waarschuwde partijleider Iratxe García woensdag op een persconferentie. De sociaaldemocraten zijn de tweede partij van het parlement.

Over twee weken presenteert de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting 2028-2034. Dat is het startpunt van onderhandelingen met de EU-lidstaten en met het Europees Parlement. De onderhandelingen nemen naar verwachting twee jaar in beslag.

De sociaaldemocraten hebben op voorhand een aantal eisen voor die nieuwe meerjarenbegroting naar voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gestuurd. De begroting moet groter worden, om onder meer het Europese defensiebudget te verhogen zonder dat er wordt gekort op bijvoorbeeld het Europees Sociaal Fonds.