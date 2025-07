Start tenniswedstrijden Wimbledon uitgesteld door regen

LONDEN (ANP) - Na warmterecords op de eerste dagen van Wimbledon kampt het grandslamtoernooi in Londen woensdagochtend met regen. De start van de wedstrijden op de buitenbanen is met minimaal 45 minuten uitgesteld. De partijen zouden aanvankelijk om 11.00 uur (lokale tijd) beginnen.

De verwachting van de organisatie is dat er in de middag en avond gespeeld kan worden. Botic van de Zandschulp speelt woensdag zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het is de vierde en laatste wedstrijd op baan 3, een buitenbaan.