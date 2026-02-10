ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australische politie staat achter ingrijpen tijdens protest

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 5:55
anp100226033 1
SYDNEY (ANP) - De Australische politie heeft dinsdag laten weten dat zij de politieagenten steunt die maandagavond ingrepen tijdens een groot protest in de Australische stad Sydney. Agenten toonden volgens politiecommissaris Mal Lanyon in deelstaat New South Wales "opvallend veel terughoudendheid" en "deden wat ze moesten doen", schrijft de BBC.
Bij protesten in Sydney vanwege het bezoek van de Israëlische president Isaac Herzog werden maandagavond zeker 27 mensen gearresteerd. Herzogs bezoek aan onder meer Bondi Beach, waar in december 15 doden vielen toen schutters het vuur openden tijdens een Joodse viering, ligt gevoelig.
Australische media als ABC News melden dat er kritiek was op het politieoptreden, mede door beelden die gedeeld werden op sociale media van het politieingrijpen tijdens de demonstratie bij het stadhuis in de stad. Agenten zetten onder meer pepperspray in en sloegen demonstranten, zo is op beelden te zien, meldt de BBC.
De Australische premier Anthony Albanese liet dinsdag weten "kapot" te zijn van het geweld en riep demonstranten op vreedzaam te protesteren. Later dinsdag ontmoet Albanese de Israëlische president.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

download

Wie is Annet Bertram?

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

Loading