Australische politie staat achter ingrijpen tijdens protest

SYDNEY (ANP) - De Australische politie heeft dinsdag laten weten dat zij de politieagenten steunt die maandagavond ingrepen tijdens een groot protest in de Australische stad Sydney. Agenten toonden volgens politiecommissaris Mal Lanyon in deelstaat New South Wales "opvallend veel terughoudendheid" en "deden wat ze moesten doen", schrijft de BBC.

Bij protesten in Sydney vanwege het bezoek van de Israëlische president Isaac Herzog werden maandagavond zeker 27 mensen gearresteerd. Herzogs bezoek aan onder meer Bondi Beach, waar in december 15 doden vielen toen schutters het vuur openden tijdens een Joodse viering, ligt gevoelig.

Australische media als ABC News melden dat er kritiek was op het politieoptreden, mede door beelden die gedeeld werden op sociale media van het politieingrijpen tijdens de demonstratie bij het stadhuis in de stad. Agenten zetten onder meer pepperspray in en sloegen demonstranten, zo is op beelden te zien, meldt de BBC.

De Australische premier Anthony Albanese liet dinsdag weten "kapot" te zijn van het geweld en riep demonstranten op vreedzaam te protesteren. Later dinsdag ontmoet Albanese de Israëlische president.